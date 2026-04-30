Tokat'ta ağaca oğul veren arıları ekipmansız topladı

Tokat'ta bir vatandaş çam ağacına oğul veren arı kolonisini tek başına koliye topladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde oğul veren arı kolonisi kısa süreli paniğe neden oldu. Kraliçe arıyı takip ederek bölgedeki bir çam ağacına konan binlerce arı, ağacın belirli bir bölümünü kaplayarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olayı fark eden bir vatandaş, herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan arıların bulunduğu çam dalını keserek müdahalede bulundu. Dikkatli bir şekilde hareket eden vatandaşın, arıların büyük bölümünü bir koli içerisinde topladığı görüldü. Toplanan arılar daha sonra otomobile konularak vatandaşın bahçesine götürüldü. Müdahale sırasında yüzlerce arının arasında kalan vatandaşın, arılardan hiçbir şekilde zarar görmemesi dikkat çekti. - TOKAT

