Tokat'ta ağaca oğul veren arıları ekipmansız topladı

Tokat'ta bir vatandaş çam ağacına oğul veren arı kolonisini tek başına koliye topladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde oğul veren arı kolonisi kısa süreli paniğe neden oldu. Kraliçe arıyı takip ederek bölgedeki bir çam ağacına konan binlerce arı, ağacın belirli bir bölümünü kaplayarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olayı fark eden bir vatandaş, herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan arıların bulunduğu çam dalını keserek müdahalede bulundu. Dikkatli bir şekilde hareket eden vatandaşın, arıların büyük bölümünü bir koli içerisinde topladığı görüldü. Toplanan arılar daha sonra otomobile konularak vatandaşın bahçesine götürüldü. Müdahale sırasında yüzlerce arının arasında kalan vatandaşın, arılardan hiçbir şekilde zarar görmemesi dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı