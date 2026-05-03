Tokat'ın çatı katında bahar ayındaki kış manzarası mest etti

Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde Mayıs ayında yağan kar, bin 600 rakımlı yaylalarda açan çiçeklerle birleşerek görenleri mest etti.

Tokat kent merkezine 82 kilometre uzaklıktaki Başçiftlik ilçesinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde adeta kış manzaralarını geri getirdi. Yaklaşık bin 600 rakımlı yaylalarda yağan kar, baharın habercisi olan çiçeklerle birleşerek görsel şölen oluşturdu. İlçe merkezinde yağmur etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Özellikle Yeni Yayla mevkiinde etkili olan yağış sonrası yaylalar kısa sürede beyaza büründü. Karla kaplanan alanlarda açan sarı ve mor çiçekler ile çiçek açmış ağaçların üzerini örten kar tabakası, doğada dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı.

Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, Mayıs ayında kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Mayıs ayında olmamıza rağmen kar yağışı devam ediyor. Şu anda Yeni Yayla mevkiindeyiz, yaylalarımız beyaza büründü. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' derler ama bu kez Mayıs kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı" dedi. - TOKAT

