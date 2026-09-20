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Tokat Başçiftlik'te doğa fotoğrafçısı kuşburnu toplarken Baran engereği görüntüledi

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Tokat Başçiftlik'te doğa fotoğrafçısı kuşburnu toplarken Baran engereği görüntüledi
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir doğa fotoğrafçısı, bahçesinde kuşburnu topladığı sırada Baran engereği olduğu değerlendirilen yılanı cep telefonuyla görüntüledi. Soğuk hava nedeniyle yavaş hareket ettiği belirtilen yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir doğa fotoğrafçısı, bahçesinde kuşburnu topladığı sırada Baran engereği olduğu değerlendirilen yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğa fotoğrafçılığı yapan Nazif Karakoç, ilçe merkezi Muhtarın Çiftliği mevkisindeki bahçesinde kuşburnu toplarken bir yılan fark etti. Kuşburnu ağacının dibinde bulunan siyah renkli yılanı bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karakoç, daha sonra hayvana zarar vermeden yerleşim yerinden uzaklaştırdı. Doğal yaşam alanına bırakılan yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yılanın soğuk havanın etkisiyle yavaş hareket ettiğini belirten Nazif Karakoç, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi. Muhtarın Çiftliği civarındaki bahçemde kuşburnu toplarken Baran engereğini gördüm. Kuşburnu ağacının dibinde yatıyordu. Hava soğuk olmasına rağmen dışarıdaydı ve yavaş hareket ediyordu. Bir süre görüntüledikten sonra zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktım" dedi.

Zehirli engerek türleri arasında yer alan Türkiye'de de endemik olarak görülen Baran engereğinin, tehdit altında hissetmediği sürece insanlarla karşılaşmaktan kaçındığı ve genellikle savunma amacıyla ısırdığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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