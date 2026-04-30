Ardahan'da tilki karla kaplı arazide dinlenirken görüntülendi.

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Ardahan merkeze bağlı 2750 rakımlı Yalnızçam Kayak Tesisleri'nin bulunduğu alanda doğanın sessiz sakinlerinden biri olan tilki, beyaz örtü üzerinde dinlenirken kameralara yansıdı. Soğuk havaya rağmen oldukça sakin görünen tilkinin zaman zaman etrafını kontrol ederek dinlenmeye devam ettiği gözlendi. Beyaz örtü üzerinde bir süre dinlenen tilki, çevresini kontrol ettikten sonra bulunduğu noktadan ayrıldı. Zaman zaman durarak etrafını dinleyen tilkinin tehlikelere karşı oldukça dikkatli davrandığı gözlendi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı