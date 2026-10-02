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Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolundaki 1. kat asfalt çalışmalarını inceledi

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Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolundaki 1. kat asfalt çalışmalarını inceledi
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Tercan Kaymakamı Duman, Kemerçam köyü yolundaki 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Duman, köy sakinlerinin taleplerini dinledi; yol tamamlanınca ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Kemerçam köyü yolunda gerçekleştirilen 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Duman, köy sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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