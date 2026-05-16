Tercan'da yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Tercan genelinde 3 gündür süren aşırı yağışlar nedeniyle Kargın beldesi ve bazı köylerde sel ve su baskınları meydana geldi. Karasu Nehri'nin debisinin yükselmesiyle tarım arazileri sular altında kaldı. DSİ ekipleri tahliye çalışması başlatırken, hasar tespit çalışmaları sular çekildikten sonra yapılacak.

Tercan genelinde son 3 gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı belde ve köylerde sel ve su baskınları meydana geldi.

Kargın beldesi ve bağlı mahalleler ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde yoğun yağış nedeniyle taşkınlar yaşandı.

Yağışların etkisiyle Karasu Nehrininn debisinin yükselmesi ve dağlardaki karların erimesi sonucu, nehir kenarındaki tarım arazileri su altında kaldı.

Su baskınlarının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede tahliye çalışmalarına başladı.

Su baskınından etkilenen alanlarda hububat, şeker pancarı ve yonca ekili olduğu öğrenildi.

Suların çekilmesinin ardından, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
