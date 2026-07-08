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Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda kayak yaptı

Temmuz ayında şaşırtan manzara: Buyer Dağı'nda kayak yaptı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giden Murat Özcan, Buyer Dağı'nda temmuz ayında karla karşılaştı. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı görenleri hayrete düşürürken, Özcan kar üzerinde kayarak o anları kaydetti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine mantar toplamak için giden Murat Özcan, Buyer Dağı'nda temmuz ayında karla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yaz ortasında karşılaştığı kar manzarasını fırsata çeviren Özcan, kar üzerinde kayarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bölgede yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı dikkat çekerken, dağ yollarındaki kar örtüsü görenleri hayrete düşürdü. Yaz mevsimine rağmen yüksek kesimlerde bulunan kar, doğaseverlere de ilginç görüntüler sundu. Elazığ'dan mantar toplamak için çıktığı yolculukta beklenmedik bir manzarayla karşılaştığını belirten Murat Özcan, temmuz ayında karda kaymanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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