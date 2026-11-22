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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sel baskınlarına, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve tipi ise ulaşımda aksamalara yol açtı.

Şiddetli yağışların ardından Tekman'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde dere yatağı taştı. Taşkın nedeniyle yükselen sel suları mahalledeki bazı evlere dolarken, bölgede maddi hasar meydana geldi.

2 bin 885 rakımlı geçitte 3 saatlik esaret

Olumsuz hava koşulları Tekman- Erzurum karayolunda da ulaşımı vurdu. Tekman'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan toplu taşıma araçları, yolun 44. kilometresinde bulunan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nin karayolları rampasında mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca yolda beklemek zorunda kalan yolcular ve sürücüler, araçlara zincir takılmasının ardından yollarına devam edebildi.

Vatandaşlardan "tünel" çağrısı

Her kış benzer mağduriyetler yaşadıklarını belirten sürücüler ve yolcular, zorlu kış şartlarında sık sık kapanan ve tehlike arz eden Palandöken Geçidi için kalıcı çözüm istedi. Bölge halkı, ulaşım güvenliğinin sağlanması adına yetkililerden tünel projesi için gereken adımların atılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı