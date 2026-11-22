Tekman'da sel evlere doldu, Palandöken Geçidi'nde araçlar 3 saat mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Tekman ilçesinde aşırı yağışların yol açtığı sel, bazı evlere doldu ve maddi hasara neden oldu. Tekman-Erzurum karayolunda toplu taşıma araçları, Palandöken Geçidi'nde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı; zincir takılmasının ardından yola devam edebildi.
Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sel baskınlarına, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve tipi ise ulaşımda aksamalara yol açtı.
Şiddetli yağışların ardından Tekman'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde dere yatağı taştı. Taşkın nedeniyle yükselen sel suları mahalledeki bazı evlere dolarken, bölgede maddi hasar meydana geldi.
2 bin 885 rakımlı geçitte 3 saatlik esaret
Olumsuz hava koşulları Tekman- Erzurum karayolunda da ulaşımı vurdu. Tekman'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan toplu taşıma araçları, yolun 44. kilometresinde bulunan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nin karayolları rampasında mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca yolda beklemek zorunda kalan yolcular ve sürücüler, araçlara zincir takılmasının ardından yollarına devam edebildi.
Vatandaşlardan "tünel" çağrısı
Her kış benzer mağduriyetler yaşadıklarını belirten sürücüler ve yolcular, zorlu kış şartlarında sık sık kapanan ve tehlike arz eden Palandöken Geçidi için kalıcı çözüm istedi. Bölge halkı, ulaşım güvenliğinin sağlanması adına yetkililerden tünel projesi için gereken adımların atılmasını talep etti.