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Tekirdağ’da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ’da denize girmek yasaklandı
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Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde 22-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların can güvenliği için uyarı yapıldı.

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle suda boğulmaların önlenmesi amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, Saray ilçe sınırları içerisinde 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, yasağın belirtilen tarihler boyunca geçerli olacağı ifade edildi. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları normale dönene kadar vatandaşların denize girmemelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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