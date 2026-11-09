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Tekirdağ Hayrabolu'da yaklaşık 500 yıllık meşe ağacı ilgi çekiyor

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Tekirdağ Hayrabolu'da yaklaşık 500 yıllık meşe ağacı ilgi çekiyor
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 yıllık meşe ağacı, gövdesi ve geniş dallarıyla dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri, ağacın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını ve daha fazla tanınmasını istiyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 500 yıllık meşe ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin 5 asırlık olduğunu ifade ettiği dev meşe ağacı, yüzyıllardır ayakta kalarak zamana meydan okuyor.

Subaşı Mahallesi'ndeki asırlık meşe ağacı, gövdesinin büyüklüğü ve geniş dallarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 500 yıllık olduğu belirtilen ağaç, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, taşıdığı tarihi değerle de ön plana çıkıyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, meşe ağacının yaklaşık 5 asırlık olduğunu belirterek, ağacın geçmişten günümüze kadar varlığını koruduğunu ifade ediyor. Yıllardır mahallenin önemli simgelerinden biri olan meşe ağacı, geçmiş nesillerden bugüne ulaşan doğal bir miras olarak görülüyor.

Yüzlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken meşe ağacının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, bu doğal değerin daha fazla tanınmasını istiyor. Subaşı Mahallesi'ndeki 5 asırlık meşe ağacı, Hayrabolu'nun saklı kalmış doğal güzelliklerinden biri olarak zamana meydan okumaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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