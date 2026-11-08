Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ’da şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ’da şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, ikinci kez düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, ikinci kez düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğretmenlerin doğayla buluştuğu programda, şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Maarifin Kalbinde Öğretmen Doğa Yürüyüşü", Saray ilçesinde bulunan Kanara Kanyonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yürüyüşte öğretmenler, Kanara Kanyonu'nun eşsiz doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte düzenlenen iple iniş gösterisi ise katılımcıların ilgisini çekti. Doğa yürüyüşünün ardından düzenlenen takım oyunları, müzik ve sohbet etkinlikleriyle öğretmenler hem dinlenme hem de meslektaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldu. Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına gerçekleştirilen fidan dikimi oldu. Organizasyonun hazırlık ve yürütülme sürecinde eğitim kurumları ile çeşitli kurum ve kuruluşlar iş birliği yaparken, sağlık ve güvenlik ekipleri de etkinlik boyunca hazır bulundu.

Program sonunda organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik tarafından plaket takdim edildi. Öğretmenler arasındaki dayanışmayı ve iletişimi güçlendirmek, kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve eğitimcilerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, ilçe protokolü, kurum amirleri, hayırseverler ve ilçede görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Türkiye ve Irak'tan 'PKK' hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor

Türkiye ve komşu ülkeden "PKK" hamlesi! Faaliyete geçiriliyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor

Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şey anında fark edildi
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında korku saldı
İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

Yaptıklarından sonra tüm ülke yine onu konuşuyor
Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig ekibinden 18 yıl sonra bir ilk
Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Van'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez oldu

Görüntü Van'da kaydedildi! Adeta korku filminden bir sahne
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor63

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor