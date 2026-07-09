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Tekirdağ'da yağmur etkili oldu

Tekirdağ'da yağmur etkili oldu
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Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığı 21 derece ölçülürken, öğleden sonra güneş açması bekleniyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü.

Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise yağıştan korunmak için duraklara ve iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, öğleden sonra güneş açması bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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