Tekirdağ’da avcılar 270 kiloluk dev yaban domuzu avladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapan avcıları da hayrete düşürdü.

Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nin Sarıyer mevkiinde sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların karşısına çıkan dev domuz, kısa sürede hızla araziye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine avcılar domuzu takip etti. Kısa süren müdahalenin ardından yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yaban domuzu avlandı.

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Mehmet Kıral, karşılaştıkları domuzun büyüklüğü karşısında çok şaşırdıklarını belirtti.

Bugüne kadar bu büyüklükte bir yaban domuzuyla karşılaşmadığını belirten Kıral, "Yıllardır bu bölgede avcılık yapıyorum ancak böylesine büyük bir domuzu ilk kez gördüm. Avladığımız domuzun büyüklüğü hepimizi şaşırttı" dedi.

Yaklaşık 270 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, avcıların çektirdiği fotoğraflarla da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı