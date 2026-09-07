Haberler

Tekirdağ’da avcılar 270 kiloluk dev yaban domuzu avladı

Tekirdağ’da avcılar 270 kiloluk dev yaban domuzu avladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapan avcıları da hayrete düşürdü.

Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nin Sarıyer mevkiinde sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların karşısına çıkan dev domuz, kısa sürede hızla araziye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine avcılar domuzu takip etti. Kısa süren müdahalenin ardından yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yaban domuzu avlandı.

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Mehmet Kıral, karşılaştıkları domuzun büyüklüğü karşısında çok şaşırdıklarını belirtti.

Bugüne kadar bu büyüklükte bir yaban domuzuyla karşılaşmadığını belirten Kıral, "Yıllardır bu bölgede avcılık yapıyorum ancak böylesine büyük bir domuzu ilk kez gördüm. Avladığımız domuzun büyüklüğü hepimizi şaşırttı" dedi.

Yaklaşık 270 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, avcıların çektirdiği fotoğraflarla da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimciden kritik uyarı: İki büyük kriz yaşıyoruz
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı

Gündem maddeleri unutuldu, tansiyon yükseldi: Mecliste ortalık karıştı
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

"Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Avrupa'nın dev ülkesini karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
'Zengine dokunulmuyor' algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı

"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü!