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Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ'da yollar göle döndü

Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ'da yollar göle döndü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaz sıcağının ortasında aniden bastıran kuvvetli sağanak, cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar kapalı alanlara sığındı.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hava bir anda karardı. Yaz sıcağının etkili olduğu kentte aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığındı.

Yağışın etkisiyle kentin farklı noktalarında su birikintileri oluşurken, yağmurun ardından hayat kısa sürede normale dönmeye başladı. Yaz ortasında etkili olan sağanak, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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