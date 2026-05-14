Tekirdağ açıklarında yunus sürüsü dronla görüntülendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar, dron kamerasıyla görsel bir şölen oluşturdu. Dronu kullanan İbrahim Özkan, yunusların etkileyici hareketlerini kaydetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar, dron kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi'nde su yüzeyine çıkan yunus sürüsü, bir süre denizde hareket ederek görsel şölen oluşturdu. Kıyıya yakın bölgede görülen yunuslar, zaman zaman suyun üzerine çıkarak dikkat çekti. Doğal yaşamın renkli anları havadan görüntülendi.

Dron çekimini gerçekleştiren İbrahim Özkan, yunusları fark edince o anları kayıt altına aldığını söyledi. Yunusların su yüzeyindeki hareketlerinin etkileyici olduğunu belirten Özkan, ortaya güzel görüntüler çıktığını ifade etti.

Bir süre denizde görülen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
