Tedavisi tamamlanan oklu kirpi doğaya salındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan Hint oklu kirpi, Van'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Geçtiğimiz aylarda ilçenin İran sınırında yer alan Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında yaşayan Nedim Beşer, arazide hareket etmekte güçlük çeken bir Hint oklu kirpisi fark etti. Beşer'in durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şubesi ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bölgede nadir rastlanan hayvanı koruma altına aldı. İlk müdahalesi Hakkari'de yapılan kirpi, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

"Ciddi yaraları vardı, sağlığına kavuştu"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve uzman ekibi tarafından muayene edilen kirpinin vücudunda ciddi yaralar olduğu tespit edildi. Merkezde uygulanan yoğun tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan Hint oklu kirpisi, yeniden Yüksekova'ya getirildi. Kirpi, Nedim Beşer'in de katılımıyla bulunduğu bölgede doğal ortamına salındı.

"Yeniden doğada görmek mutluluk verici"

Kirpiyi yaralı halde bulan Nedim Beşer, "Bitkin halde bulup ekiplere teslim ettiğimiz kirpinin sağlığına kavuştuğunu görmek bizi çok mutlu etti. Tedavi sürecinin ardından yeniden köyümüze getirilerek doğaya bırakıldı. Kirpinin iyileşmesinde emeği geçen tüm hocalara ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

