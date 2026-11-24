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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde gün batımında gökyüzünde ortaya çıkan mercek bulutları ilginç görüntüler oluşturdu.

Tatvan'da dağ silüeti üzerinde oluşan ve şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, güneşin batışıyla birlikte sarı ve turuncu renklere büründü. Üst üste sıralanmış mercek ve uçan daireyi andıran bulut oluşumları görenlerin ilgisini çekti.

Meteorolojide "Altocumulus lenticularis" olarak adlandırılan mercek bulutları, genellikle dağlık alanlarda hava akımlarının dağ engelini aşarken dalgalanması ve nemli havanın yükselerek soğuması sonucu meydana geliyor. Uzun süre aynı noktada duruyormuş hissi veren bu bulutlar, Tatvan semalarında gün batımının eşsiz manzarasıyla birleşerek ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı