Susayan onlarca güvercin, köpekler için konulan suyu içti

Eskişehir'de sıcakta susayan onlarca güvercin, sokak köpekleri için konulan ve üzerinde, "Susuyorlar, söyleyemiyorlar" yazısının olduğu kap içerisindeki suyu içti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükseldi. Sıcaklıklar zaman zaman 35-40 dereceye kadar çıkarken, birçok hayvan bu durumdan etkilendi. Geçtiğimiz gün susayan onlarca güvercin, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir parktaki gölgelik alanda toplandı. Güvercinler, sokak köpekleri için konulan ve üzerinde, "Susuyorlar, söyleyemiyorlar" yazısının olduğu kap içerisindeki suyu içti. Bu esnada ortaya çıkan ilginç kare, cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı