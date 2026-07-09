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Sapanca Turizm MYO yeni binasına yıl sonuna kadar kavuşuyor

Sapanca Turizm MYO yeni binasına yıl sonuna kadar kavuşuyor
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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Turizm MYO'nun yeni binasında incelemelerde bulundu. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 3 bin metrekarelik binada turizm programları yer alacak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Sapanca Turizm MYO'nun yeni binasında devam eden inşa çalışmalarını inceledi. Sarıbıyık, binanın tam donanımlı olacağını ve inşa çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nun yeni bina inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte iki MYO binası, daha önce yapımı tamamlanan yeni yemekhane ve yeni kantin ile küçük bir kampüs oluşturması hedefleniyor. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen 3 bin metrekarelik yeni binada; Aşçılık Programı, Pastacılık ve Ekmekçilik Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı ve Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı yanında alana yönelik yeni açılacak programlarla eğitim-öğretime devam edecek.

İnşaat alanında açıklamalarda bulunan Rektör Mehmet Sarıbıyık, "Sapanca Turizm MYO'muzun mevcut binasının eski oluşu nedeniyle hemen yanına yeni bir bina inşa ediyoruz. Burada güzel bir kampüs oluşturma hedefindeyiz. Şu anda kaba inşaatta son kat betonu atılıyor, ardından çatı imalatları başlayacak. İnşallah yıl sonunda yeni binamız hizmete girecek" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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