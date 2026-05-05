Sakarya'da sağanak sel getirdi: Darıçayırı sular altında

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle baraj sularının taşması sonucu Darıçayırı Mahallesi sulara teslim oldu; tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular altında kalırken eğitime ara verildi.

Sakarya'nın etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası Karasu ilçesinde baraj bölgesinde biriken suların taşması neticesinde Darıçayırı Mahallesi sulara teslim oldu. Su seviyesinin yer yer 1,5 metreye ulaştığı mahallede tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan mahalle havadan görüntülendi.

Sakarya'da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar, Karasu ilçesinin Darıçayırı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Baraj bölgesinde toplanan yağmur sularının tahliye hattından taşarak mahalleye inmesi sonucu mahalle merkezi göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, mahalle merkezinde su yüksekliği 45 santimetreye, dere yatağı çevresinde ise 1,5 metreye kadar yükseldi. Bölgedeki tarım arazileri de taşkından etkilendi.

Eğitime ara verildi

Karasu Kaymakamlığı kararıyla pazartesi akşamı Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün süreyle ara verilmişti. Okulun tatil edilmesi sayesinde öğrencilerin binada bulunmaması, suların yükseldiği saatlerde yaşanabilecek muhtemel bir facianın önüne geçti. Yağışların sürmesiyle Darıçayırı Deresi'nde su seviyesi yükselmeye devam ederken, bölgeye çok sayıda iş makinesi ve kepçe sevk edildi.

"Kalıcı çözüm için baraj lazım"

Yaşanan su baskınına ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Erkan Mutioğlu, durumun ciddiyetini anlatarak, "Su baskını gece 03.00 gibi başladı. Sabah saatlerinde de 1,5 metreyi buldu. Dere seviyesi şu an düşüyor ama yağarsa daha da artar. Yetkililer mahalleye geliyor ama onların da yapacağı bir şey yok bu suya. Kalıcı çözüm için baraj yapılması lazım. Baraj projesi olursa, su baskını bir daha yaşanmaz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
