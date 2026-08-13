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Hatay'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye ve Vatandaşın Çalışmasıyla Kurtarıldı

Hatay'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye ve Vatandaşın Çalışmasıyla Kurtarıldı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde su kuyusuna düşen keçi, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ve çevredekilerin koordineli çalışmasıyla ip ve merdiven yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hatay'da su kuyusuna düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşın çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayladağı ilçesi Yeditepe Mahallesi kuyuya düşen keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye patpat yardımıyla ulaşmayı başaran ekipler, kuyu içerisine ipten merdiven salarak keçiyi kurtarmak için çalışma başlattılar. İplerle bağlanan keçi, ekipler tarafından çekilerek kuyudan kurtarıldı. Koordineli müdahaleyle bulunduğu yerden çıkartılan keçi sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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