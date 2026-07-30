Haberler

Su içmeye inen yavru ayı güvenlik kamerasına yakalandı

Su içmeye inen yavru ayı güvenlik kamerasına yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yavru ayı, yerleşim yerine yakın bölgede su içerken görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yavru ayı, yerleşim yerine yakın bölgede su içerken görüntülendi.

Çermik ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, Esvet Yılmaz isimli mahalle sakini tarafından, köyün üst tarafında bulunan beyaz çeşmeye yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yavru ayının su içmek için çeşmeye geldiği ve su içtiği görüldü. Esvet Yılmaz, mahallelerinin Fırat Nehri'ne yakın olduğunu, dolayısıyla pek çok yaban hayvanı türünün buralarda yaşadığını söyledi. Yılmaz, kendisinin de yaban hayatına merakı olduğunu, mahalle çevresine seyyar kameralar yerleştirerek, doğada yaşayan hayvan türlerini görüntülediğini kaydetti. Esvet Yılmaz, "Birkaç gün önce ayılar komşuların bahçesine dadandı. Bahçede bulunan erik ağacının dallarını kırdı. Acıktıkları zaman bahçelere gelerek meyveleri yiyorlar" dedi.

Doğal bir yaşam alanı olan çermik ilçesinde, pek çok yaban hayvanı türü yaşıyor. Doğaseverler yaban hayvanlarını görüntülemek için ilçeyi ziyaret ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti

Gözaltına alınan Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de!
Ahbap Derneği'ne 4. dalga operasyonda yeni gelişme: Şüpheliler adliyede

Ahbap'a 4. dalga operasyonda yeni gelişme: İşte detaylar...
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?

Dünyanın merak ettiği soru Netanyahu'ya canlı yayında yöneltildi
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu

Dün geceye damga vuran kare!
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme