Haberler

Söke’de üreticilerin sorunları sahada ele alındı

Söke’de üreticilerin sorunları sahada ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke’de üretici ve yetiştiricilerle bir araya gelen ilçe tarım ekipleri, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini sahada değerlendirdi.

Söke'de üretici ve yetiştiricilerle bir araya gelen ilçe tarım ekipleri, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini sahada değerlendirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında bu hafta Bayırdamı Mahallesi'nde üretici ve yetiştiricilerle toplantı gerçekleştirildi. Buluşmada, tarımsal üretimde güncel gelişmeler ile çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunlar ele alındı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personelin katıldığı toplantıda üreticilere zeytincilik, hayvansal ve bitkisel üretim, arıcılık, B-reçete, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve tarımsal desteklemeler konusunda bilgi verildi. Toplantıda ayrıca üreticilerin soruları dinlenerek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı buluşma, karşılıklı istişareyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Sahibini tanımayan yok, fiyatı servet değerinde
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı

Üniversite hastanesinde skandal: Görenler neye uğradığını şaşırdı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler

Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Gemi faciasındaki can pazarını böyle görüntülemiş