Söke’de incir üreticilerine yüzde 50 hibeli kerevet desteği

Aydın'ın Söke ilçesinde, kurutmalık incir üretiminde hijyen ve ürün kalitesinin artırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli kerevet dağıtıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kurutmalık incir üretiminde ürünlerin daha hijyenik şartlarda kurutulmasına ve kalite kayıplarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından tahsis edilen kerevetlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticilerin üretim süreçlerinin desteklenmesi ve özellikle kurutma aşamasında hijyen standartlarının yükseltilmesi hedeflenen dağıtım programında, kerevetler üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştırıldı. Dağıtım programına Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personeller katıldı. İlçe Müdürlüğü, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimin kalitesini artırmaya yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, incir üreticilerine bereketli ve kaliteli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı