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Söke'de gıda işletmelerinde hijyen ve son tüketim tarihi denetimi sürüyor

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Söke'de gıda işletmelerinde hijyen ve son tüketim tarihi denetimi sürüyor
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerini halk sağlığı için denetledi. Denetimlerde hijyen, muhafaza, son tüketim tarihi ve mevzuata uygunluk kontrol edildi; 5996 sayılı Kanun kapsamındaki denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştiridi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, gıdaların muhafaza edilme şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor. 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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