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Söke'de domateslerde hasat öncesi pestisit denetimi

Söke'de domateslerde hasat öncesi pestisit denetimi
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Aydın'ın Söke ilçesinde domates tarlaları ve seralarında hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımları sürüyor. Alınan örnekler analiz için yetkili laboratuvara gönderiliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde domates tarlaları ve seralarında hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımları sürerken, alınan örnekler analiz için yetkili laboratuvara gönderiliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen hasat öncesi pestisit denetimleri sürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ilçe tarım ekipleri, domates tarlaları ve seralarında hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca alınan numune alım çalışmaları da gerçekleştirildi. Ekiplerce alınan numuneler, pestisit kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla yetkili laboratuvara gönderiliyor. Gerçekleştirilen denetimlerle güvenilir gıda arzının sağlanması, halk sağlığının korunması ve güvenli üretimin desteklenmesi amaçlanırken, hasat öncesi pestisit denetimlerinin program dahilinde sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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