Haberler

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı besleyen Yıldız Irmağı coştu

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ı besleyen Yıldız Irmağı coştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yoğun yağışlar ve eriyen kar sularıyla Yıldız Irmağı'nın debisi arttı. Kızılırmak'ın önemli kolu son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, çiftçiler tarlalarının su altında kaldığını belirtti.

Sivas'ta etkili olan yağmurlar ve dağlık bölgelerde eriyen kar suları Yıldız Irmağı'nın debisini artırdı. Kızılırmak'ın en önemli kollarından biri olan Yıldız Irmağı, son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas'ta etkili olan yoğun yağışlar ve havaların ısınmasıyla birlikte dağlık alanlarda biriken karların erimesi, bölgedeki ırmakların ve akarsuların debisini önemli ölçüde artırdı. Sivas merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin kuzeyindeki dağlık bölgelerden doğarak Sivas Ovası'na doğru ilerleyen Yıldız Irmağı, son 30 yılın en yüksek debisine ulaştı. Kızılırmak'ın ana kolunu besleyen en önemli akarsulardan biri olarak bilinen Yıldız Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Özellikle ilkbahar yağmurlarıyla birlikte hızla artan debi nedeniyle ırmakta güçlü akış gözlemlendi.

"Geçtiğimiz senelerde bu kadar dolu olmuyordu"

Pancar üreticisi İsmail Kaya, ırmağın 30 yıldır en yüksek seviyede olduğunu söyleyerek, "Bu sene Yıldız Irmağı son 35-40 senedir bu kadar yüksek bir şekilde akmıyordu. Aşırı yağışlardan dolayı bu sene yüksek seviyede. Geçtiğimiz senelerde bu mevsimlerde bu kadar dolu olmuyordu. Aşırı yağışlardan dolayı daha ekim yapamadım. Şu anda tarlalar suyun içerisinde. Bu yağışlar tarıma faydalı olur ama çok fazlası ekinlerde hastalık yapabiliyor. Havaların biraz ısınması lazım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı