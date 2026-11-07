Sivas'ta mevsimin ilk karı Koyulhisar'daki yüksek yaylalara yağdı

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Soğuğun memleketi olarak bilinen Sivas'ta mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Kentin yüksek kesimlerindeki yaylalara lapa lapa kar yağdı.

Son günlerde yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Kentin çeşitli bölgelerinde yağmur yağışı görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı da görüldü. Kış aylarındaki soğuğu ve kar yağışı ile ün salan Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Koyulhisar ilçesine bağlı Yağcılar köyünün Kalınpınar yaylasında başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. 2 bin 219 metre rakımlı yaylada yağan kar, seyirlik görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı