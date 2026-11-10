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Sivas Koyulhisar'da kar yağışı keyif verdi, mahsur kalan araç kurtarıldı

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Sivas Koyulhisar'da kar yağışı keyif verdi, mahsur kalan araç kurtarıldı
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Sivas'ın yüksek kesimlerinde ve Koyulhisar ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kavacık köyünde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köyde bir vatandaş karlı arazide kahvaltı yaparken, hazırlıksız yakalanan bir araç sürücüsü çevredeki pikabın yardımıyla kurtarıldı.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kimi vatandaşlar keyif sürerken kimileri ise yolda kaldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesinde etkili olan kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Kavacık köyünde de etkisini gösteren yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Köyde yaşayan bir vatandaş, kar yağışını fırsat bilerek arazide kahvaltı yaptı. Kuşburnu marmelatı, bal ve pekmezi kar ile karıştırarak yiyen vatandaş, daha sonra karlı arazide koşu yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir araç sürücüsü ise mahsur kaldı. Çevredeki bir pikabın yardımıyla mahsur kaldığı yoldan kurtarılan araç, yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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