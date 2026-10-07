Sivas Gürün'de koç katımı geleneği kuzuların zamanında doğması için sürdürülüyor

Sivas'ta kış dönemi öncesinde gerçekleştirilen "koç katımı" geleneği renkli görüntüler oluşturdu.

Gürün ilçesi Mahken köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricilerince asırlardır devam eden koç katımı geleneği özenle sürdürülüyor. Kış dönemi öncesi kuzuların istenilen dönemde doğması için gerçekleştirilen koç katımı geleneğinde koçların sürü arasına bırakılarak kontrollü bir şekilde çiftleşmesi amaçlanıyor. Köyde uzun süredir devam eden gelenek bölgede yapılan küçük baş hayvancılığın sürdürülmesinde ve köy ekonomisinde önemli rol oynuyor.

Koç katımı geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden besici Samet Yıldırım, "Bugün her sene geleneksel olarak yapılan koç katımı işlemini gerçekleştiriyoruz. Koç katımı sürünün gelecek yıldaki kuzulama dönemini planlamak için yapılan en önemli uygulamalardan biridir. Bu dönemde koçlar belirli bir süre için sürüye katılır ve çiftleşme kontrollü bir şekilde gerçekleştirilir. Koç katımının en önemli amacı kuzuların istenen zamanda toplu bir şekilde doğmasıdır. Bu şekilde olunca hem sürü yönetimi kolaylaşır hem de kuzuların bakım, besleme ve sağlık işlemleri daha düzenli bir şekilde yapılır. Koç katımı sayesinde bölgemizde hayvancılık verimli ve bereketli bir şekilde gerçekleşir. Atalarımızdan miras kalan bu gelenek sadece bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda köydeki dayanışmamızın da bir parçasıdır. Amacımız üretimi geliştirerek yaptığımız geleneksel işlemi gelecek nesillere aktarmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı