Şırnak’ta vatandaşlar yol yatırımlarından memnun

Şırnak'ta devletin dev yol yatırımları devam ediyor. Tarihte ilk defa ilçe yolu 11 metre genişletilerek yapılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine giden 20 kilometrelik yolun yarısı tamamlandı. Yıllarca terör nedeniyle yapılamayan yollar ilk defa yapılıyor. 11 metre genişliğindeki modern yol için sarp araziler patlatılarak kapsamlı çalışma yürütülüyor. Yüzde 60'ı tamamlanan yolda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ayvalık köyü ile Hisarkapı Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yolun tamamı bitmek üzere. Yeşilöz deresi ve kanyon vadi içinden geçen yol için istinat duvarları, taş duvarlar ve köprüler inşa ediliyor. Dolgu malzemeleriyle yolu sağlamlaştıran firma çalışanları aynı zamanda elenen kum ve çakıl taşlarını sıklaştırma çalışmalarını yapıyor. Onlarca iş makinasının çalıştığı yolda sonbahar aylarına kadar yolun yarısının tamamlanması hedefleniyor.

Yol şantiyesinde görevli haritacı Hüseyin Ertan, Türkiye yüzyılına yakışır modern bir yol yaptıklarını ifade etti. Ertan, "İlçemizde 7 kilometrelik ikinci etap çalışmalarını tamamladık. Daha önce 5 kilometresini yapmıştık, şimdi burayı yapıyoruz. İnşallah sonbahara kadar modern bir yol Türkiye yüzyılına yakışır bir yol yapıyoruz. Genişlik 11 metre 3 aracın geçeceği şekilde yapıldı. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı