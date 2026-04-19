Haberler

Şırnak'ta şiddetli yağış sonrası Habur Çayı coştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Evleri tehdit eden sel suları, bölge halkının her yıl karşılaştığı bir sorun haline geldi. Vatandaşlar kalıcı çözüm olarak dere yataklarına duvar örülmesini talep ediyor.

Şırnak'ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Tehlike çanları çalan dere yatağı evlere kadar ulaştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi coştu. Ev ve arsalara kadar yükselen sel suları görüntülendi. Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, har yıl bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün ise dere yataklarına duvar örülmesi olduğunu söyledi. Gükçe, "Yağışların etkisiyle her yıl böyle oluyor. Bu yıl çok arttı. Duvar örülürse bu sorun çıkmaz ortaya" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

