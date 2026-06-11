Haberler

Şırnak'ta göç yolundaki leyleklere güvenli yuva

Şırnak'ta göç yolundaki leyleklere güvenli yuva
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta Dicle Elektrik ve Doğa Koruma iş birliğiyle, göç eden leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek için direklere özel yuva platformları kuruldu.

Şırnak'ta yaban hayatının korunmasına yönelik örnek bir projeye imza atıldı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Dicle Elektrik AŞ (DEDAŞ) iş birliğinde, her yıl binlerce kilometre yol kat ederek bölgeden geçen leyleklerin güvenli şekilde yuvalanabilmesi için elektrik direklerine özel platformlar yerleştirildi.

İdil-Midyat kara yolu güzergahındaki elektrik direklerinde bulunan leylek yuvalarının olumsuz hava şartları ve elektrik kaynaklı risklerden etkilenmemesi amacıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, direklerin üzerine güvenli yuva platformları kuruldu. Projeyle, leyleklerin göç yolculuğu sırasında yuvalanma ihtiyaçlarının karşılanması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Her yıl Afrika ile Avrupa arasında gerçekleştirdikleri uzun göç yolculuğunda Şırnak semalarını da kullanan leyleklerin, elektrik direklerini yuva alanı olarak tercih etmesi nedeniyle hem kuşlar hem de enerji altyapısı açısından çeşitli riskler oluştuğunu belirten yetkililer, kurulan platformlarla bu risklerin en aza indirileceğini ifade etti.

Yapılan çalışma ile leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmesi veya yaralanmasının önüne geçilmesi amaçlanırken, aynı zamanda enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek arızaların da azaltılması planlanıyor. Özellikle göç dönemlerinde yoğun olarak kullanılan bölgelerde uygulanan proje, insan ile doğanın uyum içinde bir arada yaşayabileceğinin somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarının güvence altına alınmasına yönelik benzer projelerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirterek, doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğuna dikkat çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda beklenen an! Futbolun kalbi bu akşam atmaya başlıyor

Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor! Tarihte bir ilk yaşanacak
Kütahya'da mezuniyet balosunda çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı

Mezuniyet balosunda kan aktı: 2 liseli bıçaklandı
Tramvayda taciz iddiası! Yolcular darbetti: O senin kızın yaşında

Tramvay sapığına linç girişimi: O senin kızın yaşında
12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

80 kişi gözaltında! Dev operasyonda evlerden neler çıktı neler
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti