Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları 7 aydır sürüyor

Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor. Ekipler 7 aydır karla kaplı yolları açmak içi seferber oluyor.

Köy ve yayla yollarında tüneller açarak ilerleyen ekipler aylardır karla mücadele ediyor. Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri Beytüşşebap'ta yollarda tüneller açarak ilerliyor. Lise Tayrı köyü ve meydan yayla yolunu açmak için ekipler günlerdir çalışıyor. 5 kilometre boyunca kardan tüneller açarak yol açan ekipler kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgelerde çığ düşen yerleri temizliyor. - ŞIRNAK

