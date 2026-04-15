Bir yanda karla mücadele, diğer yanda budama çalışmaları sürüyor

Beytüşşebap ilçesinde kışla birlikte baharın etkileri aynı anda görülüyor. Dağlık alanlarda karla mücadele sürerken, alçak kesimlerde budama çalışmaları başladı. Vatandaşlar, her iki mevsimin bir arada yaşanmasının bölgeye fayda sağlayacağını düşünüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi aynı anda iki ayrı mevsimi yaşıyor, bir yanda karla mücadele sürerken, diğer yanda ise bahçelerde budama çalışmaları başladı.

Beytüşşebap ilçesinde kış ve ilkbahar bir anda yaşanıyor. Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği Kato Dağı eteklerinde İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları için seferberlik başlatırken, öte yandan baharın gelişiyle beraber alçak kesimdeki bölgelerde ise vatandaşlar bağ ve bahçelerde budama çalışmasına başladı. Her iki çalışmanın da aynı gün içerisinde yapılması iki mevsimin bir arada yaşanmasına neden oldu. Mehmet Ceylan isimli vatandaş hem kış hem ilkbaharı yaşadıklarını ifade etti. Ceylan, "Yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor, köylerimizde ise budama çalışmaları ve ilkbaharın temizliği başlıyor her iki ayrı mevsimin de bir arada yaşanıyor olması aslında bölgemize, yaylalarımıza ciddi anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum, bu yılın hepimize bereketli olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
