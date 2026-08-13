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Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi'ne turizm yatırımı

Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi'ne turizm yatırımı
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Bayburt'un Sırakayalar Şelalesi'nde yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanlarının yapımı devam ediyor. Vali Mustafa Eldivan çalışmaları yerinde inceledi; projenin tamamlanmasıyla şelalenin önemli bir turizm destinasyonu olacağını belirtti.

Bayburt'un Sırakayalar Şelalesi'nde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanlarının yapımı devam ediyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sırakayalar Şelalesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya, restoran ve oturma alanları oluşturuluyor.

Şelale çevresindeki düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi alan Eldivan, restoran alanında da incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sırakayalar Şelalesi'nin Bayburt'a yakışır önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade eden Vali Eldivan, projede emeği geçen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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