Sinop’un gizemli doğal mirası: İnaltı Mağarası

Sinop'ta yer alan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, milyonlarca yıllık jeolojik oluşumları ve etkileyici doğal atmosferiyle ziyaretçilerini doğanın gizemli dünyasına davet ediyor.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Sinop'un ormanlarının derinliklerinde bulunan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği önemli doğal miraslardan biri olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, "Sinop'un ormanlarının derinliklerinde, doğanın binlerce yılda şekillendirdiği gizemli bir dünya... Etkileyici atmosferi ve milyonlarca yıllık oluşumlarıyla keşfetmeye değer doğal miraslarımızdan biri" ifadelerine yer verildi.

Doğal yapısı ve zengin jeolojik oluşumlarıyla öne çıkan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı'nın, bölgenin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı