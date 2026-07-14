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Sinop Türkeli'yi sağanak vurdu

Sinop Türkeli'yi sağanak vurdu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, doğal gaz çalışması sırasında oluşan çökme nedeniyle bir araç hasar gördü. Yetkililer vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop'un Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Boyabat ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından Türkeli'de sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle biriken sular cadde ve sokakları göle çevirdi. İlçede etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Bu arada, Güzelkent Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından, doğal gaz altyapısının yeni yapıldığı noktada meydana gelen çökme sonucu park halindeki bir otomobil hasar gördü.

Yetkililer, kuvvetli yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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