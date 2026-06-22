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Türkeli'de güvenli yüzme alanları açıklandı

Türkeli'de güvenli yüzme alanları açıklandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla güvenli ve riskli yüzme alanları açıklandı. Kirazlıbahçe Plajı güvenli, Güzelkent ve Güllüsü sahilleri ise riskli alanlar arasında yer aldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaz sezonunda yaşanabilecek suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda güvenli ve riskli yüzme alanları açıklandı.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, cankurtaran hizmeti ve gerekli güvenlik altyapısının bulunduğu Kirazlıbahçe Plajı (Türkeli sahili) vatandaşlar için güvenli yüzme alanı olarak belirlendi. Komisyonun değerlendirmelerine göre, cankurtaran hizmeti ve gerekli güvenlik altyapısının bulunmadığı Güzelkent sahili ile Güllüsü sahili ise güvenli yüzme şartlarını sağlamayan alanlar arasında yer aldı. Açıklamada ayrıca liman içleri, dere ağızları ile güçlü akıntı ve ani derinleşmenin bulunduğu kıyı kesimlerinde denize girilmesinin tavsiye edilmediği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından cankurtaran hizmeti sunulan ve gerekli güvenlik tedbirlerinin bulunduğu yüzme alanlarını tercih etmelerinin önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle yaz aylarında dikkatli olunması çağrısında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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