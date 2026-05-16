Karadeniz'de yunusların dansı

Sinop açıklarında seyir halindeki balıkçı gemisine eşlik eden yunus sürüsü, su üzerinde dans ederek görsel şölen oluşturdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sinop açıklarında faaliyet gösteren somon yetiştirme çiftliğinde çalışan balıkçılar, seyir halindeki geminin ön kısmında su yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Yaklaşık birkaç dakika boyunca tekneyle birlikte ilerleyen yunus sürüsü, zaman zaman suyun üzerine çıkarak görsel şölen oluşturdu. Balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların gemiyle adeta yarıştığı anlar yer aldı. Karadeniz'in serin sularında tekneye eşlik eden yunuslar, izleyenleri hayran bıraktı.

Denizde sık sık yunuslarla karşılaştıklarını belirten balıkçılar, bu anların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Karadeniz'in sevilen canlıları arasında yer alan yunuslar, Sinop kıyılarında zaman zaman balıkçı teknelerine eşlik ederek renkli görüntüler oluşturuyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
