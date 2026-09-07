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Sinop Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Düzenlemesi

Sinop Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Düzenlemesi
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Sinop Üniversitesi'nde öğrenciler için sosyal alanları artırmak amacıyla yürütülen peyzaj çalışmaları sürüyor. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve biyolojik gölette su testleri yapıldı. Yeni akademik yıl öncesi kampüsün daha yeşil ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

Sinop Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin sosyal alanlardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kampüs içerisindeki yeşil alan, yürüyüş yolu ve dinlenme noktalarının düzenlenmesinin yanı sıra biyolojik gölet projesinde de su tutma testleri başladı. Yeni akademik yıl öncesinde çalışmalar hız kazanırken, tamamlanacak düzenlemelerle kampüsün daha yeşil ve işlevsel hale getirilmesi, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal alanların artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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