Sinop’ta tellere takılan sincap ekiplerce kurtarıldı

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Bülbül Karaağaç Mahallesi'nde tellere takılan sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Bülbül Karaağaç Mahallesi'nde tellere takılan bir sincabı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri, sincabı bulunduğu yerden dikkatli bir çalışmayla kurtardı. Tellerden çıkarılan sincap ekipler tarafından kontrol altına alındı. Kurtarılan sincabın sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılması için gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı