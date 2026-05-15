Sinop'ta afet hazırlıkları gözden geçirildi

Sinop'ta muhtemel afet ve acil durumlara karşı alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dere yatakları, heyelan riskli bölgeler ve ani sel baskınlarına karşı yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Özarslan, vatandaşları meteorolojik uyarıları takip etmeye ve riskli alanlardan uzak durmaya çağırdı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda özellikle dere yatakları, heyelan riski bulunan bölgeler ile ani sel ve su baskını yaşanabilecek alanlarda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca muhtemel afet ve acil durumlara karşı kurumların iş makineleri, araç parkı, ekipman kapasitesi ve müdahale süreçlerine ilişkin hazırlık durumları gözden geçirildi. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, risk oluşmadan önce alınması gereken önleyici tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ile sahadaki müdahale planlamaları da ele alındı.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan toplantıda yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada teyakkuz halinde görev başında olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Özarslan, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkatle takip etmelerini, ani sel ve su baskınlarına karşı dere yataklarından uzak durmalarını, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamalarını ve tedbirli davranmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Toplantıya Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grubu üyeleri ile ilgili kurum müdürleri de katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
