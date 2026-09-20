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Sinop'ta AFAD binası önünde bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı

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Sinop'ta AFAD binası önünde bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı
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Sinop'ta AFAD binası önünde yaralı halde bulunan doğan, 112'ye bildirildikten sonra kutuya alınarak gece boyunca korundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan doğan tedavi altına alındı; sağlık durumu kontroller sonrası netleşecek.

Sinop'ta yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yerde hareketsiz halde bir yırtıcı kuş olduğu fark edildi. Yapılan kontrolde doğanın yaralı olduğu ve uçamadığı görüldü. Yaralı kuşun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Doğanın gece boyunca zarar görmemesi için bir kutuya alınarak güvenli bir alanda muhafaza edilmesi sağlandı.

Geceyi kutu içerisinde geçiren yaralı doğan için sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, sağlık kontrolü ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla doğanı teslim aldı.

Tedavi altına alınan doğanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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