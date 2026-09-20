Sinop Saraydüzü'nde ilçe merkezine inen ayı, araçlar arasında telefonla kaydedildi

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezinde görülen ayı, vatandaşların dikkatini çekti. Yerleşim alanına kadar inen ayının, park halindeki araçların arasında rahatça hareket ettiği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan ayının o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde ayının araçların arasında ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı