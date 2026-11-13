Sinop Akliman'da yürüyüş yolunda dolaşan çakal cep telefonuyla kaydedildi

Sinop'ta yürüyüş yolunda dolaşan çakal, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Akliman mevkisinde otomobiliyle gezinti yapan Ayşegül Yılmaz, yürüyüş yolu üzerinde bir çakal fark etti. Yılmaz, yürüyüş yolunda dolaşan çakalın hareketlerini kaydetti. Yürüyüş yolu üzerinde bir süre bir o tarafa bir bu tarafa giden çakal, sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çakal, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ayşegül Yılmaz, "Otomobilimle gezinti yaparken yürüyüş yolunda bir çakal gördüm. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Bu kadar rahat hareket etmesine şaşırdım ve o anları kayıt altına aldım. Bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı