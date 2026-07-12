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Ankara'da sokaktaki fare korkuttu

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Ankara Sincan'da park halindeki bir aracın altına saklanan fare, aracın hareket etmesiyle ortaya çıktı. Çocuklar tarafından sopalarla kovalanan fare, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir aracın altına saklanan fare vatandaşları korkuttu.

Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gündüz park halindeki bir aracın altına saklanan fare vatandaşları korkuttu. Aracın hareket etmesiyle yerinden çıkan fare, çocuklar tarafından sopalarla kovalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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