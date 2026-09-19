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Simav'da tarımsal üretime zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi

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Simav'da tarımsal üretime zarar veren yaban domuzları için sürek avı düzenlendi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, tarımsal üretime zarar veren yaban domuzlarını kontrol altına almak amacıyla sürek avı düzenlendi. Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmaya ilgili kurumlar ve avcılar destek verdi; avcılara ve kurumlara teşekkür edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarımsal üretime zarar veren yaban domuzlarına yönelik sürek avı gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Akdağ Beldesi ve mahallelerinde tarımsal üretim alanlarına zarar veren yaban domuzlarının kontrol altına alınması amacıyla sürek avı düzenlendi. Üreticilerin emeklerini ve tarım alanlarını korumaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaya ilgili kurumlar ile avcılar destek verdi.

Yetkililer, tarımsal üretimin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, organizasyona katkı sunan kurumlara ve avcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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