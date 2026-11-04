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Silopi'de KÖYDES ile köy ve mezralarda kanalizasyon onarımı tamamlandı

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Silopi'de KÖYDES ile köy ve mezralarda kanalizasyon onarımı tamamlandı
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Silopi'de 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Aktepe ve Buğdaylı köyleri ile Üçağaç köyüne bağlı Ziristin mezrasında kanalizasyon onarımı tamamlandı. Çalışmaların ardından onarılan altyapı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde KÖYDES Projesi kapsamında Aktepe ve Buğdaylı köyleri ile Ziristin mezrasında gerçekleştirilen kanalizasyon onarım çalışmaları tamamlandı.

Silopi'de kırsal yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2026 yılı KÖYDES Projesi kapsamında yürütülen kanalizasyon onarımları tamamlandı. Proje çerçevesinde ilçeye bağlı Aktepe ve Buğdaylı köyleri ile Üçağaç köyüne bağlı Ziristin mezrasında kanalizasyon altyapısında ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından onarılan kanalizasyon altyapısı vatandaşların kullanımına sunuldu. Kırsal mahalle ve mezralarda altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan KÖYDES yatırımları, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve altyapı sorunlarının giderilmesi açısından önem taşıyor. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ilçeye bağlı köy ve mezraların altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hizmetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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