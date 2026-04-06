Siirt'teki Zirin Gölü yeniden hayat buldu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gölköy'deki Zirin Gölü, yoğun yağışlar ve taşkın koruma çalışmaları sayesinde yeniden doğal görünümüne kavuştu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 104. Şube Müdürlüğü ekiplerince, taşkın riskini azaltmak ve gölün doğal yapısını korumak amacıyla Zirin Gölü çevresinde 500 metre uzunluğunda taş tahkimatlı bent inşa edildi. 16 Kasım'da tamamlanan çalışmaların ardından, son dönemde etkili olan yoğun yağışların da katkısıyla göl yeniden su tutarak doğal yaşam alanına kavuştu. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Gölköy yerleşimi taşkın riskine karşı koruma altına alınırken, bölgenin ekolojik dengesi de güçlendirilerek doğal yapının sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmesi sağlandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı